İstanbul'da kamu mesai saatlerinde değişiklik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı sonuna kadar mesai saatiyle ilgili yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

DÜZENLEME 27 MAYIS'TA SONA ERECEK

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehrimizde COVİD-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında;

İstanbul’da Sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri,

27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır."