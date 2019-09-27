Kamu personelleri artık gizli denetçi tarafından gözlemlenecek

Kamuda çalışan personelin hizmetinden memnun olmayan vatandaşların şikayetleri artınca yeni bir düzenleme getiriliyor...

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunumu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" taslağında etkin, verimli, hesap verebilir, beyanı ve memnuniyeti esas alan ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturulması için alınacak tedbirlerle yer verildi.

Kamu kurumlarının tüm kurumsal yapı ve hizmet süreçleri gözden geçirilecek. Katma değer üretmeyen birimler kaldırılacak. 1 Ocak 2020 yılında yürürlüğe girmesi hedeflenen taslağa göre, tüm kamu kurumları yeni uygulamalara 6 ay içinde hazır hale gelecek.

"TEBDİL DENETİMLERİ OLACAK"

Buna göre; kamu hizmetlerinin, gereği gibi yerine getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla tebdili denetim yapılacak.

"DENETLEYEN KİŞİ GİZLİ OLACAK"

Denetleyen kişi, kimliğini gizleyerek vatandaş gibi kamu hizmetinden faydalanan rolüyle denetime çıkacak.

DİJİTAL ORTAMLARA GEÇİLECEK

Taslak ile kamu hizmetlerinin sunumunda başvuruların alınması, sonuçlandırılması, izlenmesi ve denetlenmesi süreçlerinin azami düzeyde dijital ortamda gerçekleştirilmesi de amaçlanıyor.