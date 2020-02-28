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Kamufle olmaya çalışan rejim tankı vuruldu

İdlib'de Türk askerinin, kamufle olmuş rejim tankını tam isabetle vurduğu anların görüntüleri paylaşıldı

AA | 28.02.2020 - 19:23..
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Dün akşam saatlerinde Suriye'nin İdlib şehrinde, bölgede ateşkesin sağlanması amacıyla konuşlandırılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik rejim saldırılarında 33 vatan evladı şehit oldu.

Saldırının ardından harekete geçen TSK harekete geçti ve hedef alınan rejim güçleri ağır kayıplar verdi.

Kamufle edilmiş Rejim tankının imha edilme anı VİDEO

REİM HEDEFLERİ VURULMAYA DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre 309 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Bölgede rejim unsurlarına yönelik operasyonlar sürüyor. Türk ordusu sahada rejime ait zırhlı araçları ve tankları avlamaya devam ediyor.

Kamufle olmaya çalışan rejim tankı vuruldu

AĞAÇLARIN ARASINA SAKLANMASI YETMEDİ

İmha edilen tanklardan birinin ise vurulma anının görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, ağaçlar arasına saklanıp kamufle olmaya şalışan tank, İHA'lar tarafından tespit edilmesinin ardından yapılan bir isabetli atışla havaya uçurulduğu görünüyor.

Kamufle olmaya çalışan rejim tankı vuruldu

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