Kamufle olmaya çalışan rejim tankı vuruldu

Esed rejiminin saldırısı sonrası Hulusi Akar'ın, gelen saldırılara karşılık verilmesi için emir verdiği o anların görüntüleri yayınlandı.

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Hayati İnanç'ın şehitlerimizle ilgili tepki çeken yorumu

İdlib'de şehit olan askerlerimiz hakkında "Kayıp falan yok, yer değiştirdiler. Nasıl olsa herkes gidecek" diyen Hayati İnanç'a tepkiler yükseliyor.