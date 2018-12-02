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Kamyon ambulansa yol verirken genç kızı hastanelik etti

Antalya'da motosikletli genç kız ambulansa yol vermeye çalışırken kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İHA | 02.12.2018 - 15:17..
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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü ambulansa yol vermeye çalışırken  motosikletli genç kızı yaraladı.

Meydana gelen kazada Nihat K. idaresindeki kamyon ambulansa yol vermeye çalışırken kavşaktan geçmeye çalışan Selvinaz Salman adlı genç kıza çarptı.

Kamyon ambulansa yol verirken genç kızı hastanelik etti

KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kazada motosiklet kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsü Selvinaz Salman kazada ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Salman daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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