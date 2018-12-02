Kamyon ambulansa yol verirken genç kızı hastanelik etti

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsü ambulansa yol vermeye çalışırken motosikletli genç kızı yaraladı.
Meydana gelen kazada Nihat K. idaresindeki kamyon ambulansa yol vermeye çalışırken kavşaktan geçmeye çalışan Selvinaz Salman adlı genç kıza çarptı.
KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Kazada motosiklet kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsü Selvinaz Salman kazada ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Salman daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.