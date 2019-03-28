Kamyon arkası yazısı 5 bin liraya mal oldu

Trafikte aracı ile seyir halinde iken önünde seyreden 16 JVD plakalı aracın arkasında “Her önüne gelene selektör yapma cici kız, akün biter vurdurmaya mahkum kalırsın” yazısını gördü.

Yazıdan rahatsız olan kadın sürücü aracın fotoğrafını çekerek yetkili mercilere şikayetçi oldu.

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTI, BİR DE EHLİYETSİZMİŞ

Bursa'da meydana gelen olayda, önündeki aracın arkasındaki yazından rahatsız olan kadının şikayeti üzerine, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracın peşine düştü. Araç şikayetten birkaç dakika sonra Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi’nde bulundu. Aracının trafik ekiplerince durdurulmak istendiğini fark eden sürücü ise aracı bırakıp kaçmaya çalıştı.





KAMYON ARKASI YAZISI YÜZÜNDEN 4922 LİRA CEZA YEDİ

Sürücüyü kaçamadan yakalayan ekipler, şahsın ehliyetsiz olduğunu fark etti. Aracı trafikten men eden trafik polisi şahsa toplam 4922 lira para cezası keserek, şikayete konu yazıyı da söktü.