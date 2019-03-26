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Kamyon denize uçtu, sürücü ölümden döndü

Karayipler'de kontrolden çıkarak denize uçan kamyonun sürücüsü, boğulma tehlikesi geçirdi. Yarı baygın suda kalan sürücüyü, kazayı gören bir başka sürücü kurtardı.

DHA | 26.03.2019 - 11:43..
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Dominik'te meydana geldiği belirtilen kazada, kontrolden çıkan bir kamyon uçurumdan denize uçtu. Boğulmak üzere olan kamyon sürücüsünün imdadına ise bölgedeki diğer sürücüler yetişti.

DENİZE ATLAYIP KURTARDILAR

İki kişi, denize atlayarak sürücünün yanına yüzdü. Adamlardan biri, yarı baygın sürücüyü karaya kadar çekti. Karada bulunanlar da denize halat atarak, kurtarma çalışmalarına destek oldu. O anlar kazanın gerçekleştiği uçuruma toplananlar tarafından kayda alındı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, kamyon sürücüsünü kurtaran adama taktir ve teşekkür mesajları yağdı.

Kamyon denize uçtu sürücü ölümden döndü ViDEO

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