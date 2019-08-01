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Kamyon evin bahçesine girince deprem etkisi yarattı

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, istinat duvarına çarpıp, yıktığı evin bahçesine daldı.

DHA | 01.08.2019 - 08:49..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde C.D. yönetimindeki 07 MAR 02 plakalı kamyonet, virajı alamayarak yol kenarındaki müstakil bir evin istinat duvarına çarpıp yıktıktan sonra bahçesine daldı.

MANZARA ŞAŞKINLIK YARATTI

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, deprem olduğunu sanan ve korkuya kapılan ev sakinleri, dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradı.

Kamyon evin bahçesine girince deprem etkisi yarattı

İSTİNAT DUVARI VE AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Evin istinat duvarı ve bahçedeki ağaçlar zarar görürken, kamyonetin de ön kısmında hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamyon evin bahçesine girince deprem etkisi yarattı

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