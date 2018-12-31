Çanakkale Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen 8'inci Geleneksel Deve Güreşleri, dün pazar yerinde gerçekleşti. Güreşlere 75 deve ve sahipleri katıldı.
Güreşler sırasında bir kişi, kamyon kasasındaki deveye elindeki sopayla defalarca vurdu. Deveye şiddet uygulayan kişiye, yanına giden iki çocuk engel olmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olay, çevredeki evde oturan ilçe sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntü, büyük tepki çekti.
Kamyon kasasında deveye sopalı işkence VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, şiddet görüntülerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayın savcılığa iletildiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.