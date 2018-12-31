1 Trump: Askerlerimizi yavaş yavaş Suriye'den çekiyoruz ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "DEAŞ büyük oranda bitti, askerlerimizi yavaş yavaş aileleri ile kavuşmaları için geri çekiyoruz" dedi.

2 Kamyon kasasında deveye sopalı işkence Lapseki Belediyesi tarafından 8'incisi düzenlenen deve güreşleri sırasında, kamyon kasasındaki deveye elindeki sopayla defalarca vuran adam, büyük tepki topladı.

3 Gülten Dayıoğlu: Bitki olmadığımıza göre… Çocuk ve gençlik zamanlarımızın yazarı Gülten Dayıoğlu, Azerbaycan’da, Odlar Yalu Üniversitesi’nde “Niçin kitap okumalıyız?” ve “Ana dilimize nasıl sahip çıkmalıyız?” konulu bir konuşma yaptı.

4 Adil Kullanım Kotası, bu geceden itibaren kalkıyor 2019 yılıyla birlikte, internette uygulanan ve hızı düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması da tarihe karışıyor.

5 Eczacı hayat kurtarırken hırsız dükkanı soydu İstanbul'da, nefes alamayan 4 aylık bebeğe ilk müdahale eczanede yapıldı. O sırada herkes bebeğin hayatını kurtarmaya çalışırken, bir kişi tezgahta bulunan 50 liralık vitamini çaldı.

6 Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Kuzey Ege'nin kuzeyi, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz açıkları ve Kaş ile Marmaris arasında bugün ve yarın için kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.