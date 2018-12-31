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Kamyon kasasında deveye sopalı işkence

Lapseki Belediyesi tarafından 8'incisi düzenlenen deve güreşleri sırasında, kamyon kasasındaki deveye elindeki sopayla defalarca vuran adam, büyük tepki topladı.

DHA | 31.12.2018 - 16:33..
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Çanakkale Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen 8'inci Geleneksel Deve Güreşleri, dün pazar yerinde gerçekleşti. Güreşlere 75 deve ve sahipleri katıldı.

Güreşler sırasında bir kişi, kamyon kasasındaki deveye elindeki sopayla defalarca vurdu. Deveye şiddet uygulayan kişiye, yanına giden iki çocuk engel olmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olay, çevredeki evde oturan ilçe sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntü, büyük tepki çekti.

Kamyon kasasında deveye sopalı işkence VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, şiddet görüntülerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayın savcılığa iletildiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kamyon kasasında deveye sopalı işkence

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