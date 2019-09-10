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Kamyon kasasından 61 göçmen çıktı

Adana'da sürücüsünün 'küçükbaş hayvan yüklü' dediği kamyonun kasasında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı.

DHA | 10.09.2019 - 12:11..
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda uygulama yapan polis, üzeri brandayla kapalı kamyonu şüphe üzerine durdurdu.

"KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ" YALANI

Sürücü Mehmet G. ile beraberinde bulunan 1 kişinin paniğe kapıldığını fark eden polis, kamyonda ne olduğunu sordu. Sürücü de "Küçükbaş hayvan yüklü." dedi.

Kamyon kasasından 61 göçmen çıktı

BRANDANIN ALTINDAN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI

Mehmet G.'ye inanmayan polisler, brandayı açtıklarında çok sayıda kaçak göçmen ile karşılaştı. Tıklım tıklım kasada seyahat eden ve Afganistan ile Pakistan uyruklu oldukları ortaya çıkan 61 kaçak göçmenin, Van'dan giriş yaptıkları belirlendi.

Kamyon kasasından 61 göçmen çıktı ViDEO

GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

10 gündür yolda olduklarını anlatan kaçak göçmenler, insan kaçakçılarına kişi başı 500 euro verdiklerini söyledi. 45 derece sıcaklıkta yolculuk yaptıkları için yorgun düştükleri görülen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Kamyon kasasından 61 göçmen çıktı

Gözaltına alınan sürücü ile kimliği açıklanmayan beraberindeki şüpheli, sorguya alındı.

Kamyon kasasından 61 göçmen çıktı

Kamyon kasasından 61 göçmen çıktı

Kamyon kasasından 61 göçmen çıktı

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