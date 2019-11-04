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Kamyon şoförünün üstüne tomruklar düştü

Ordu'da üzerine kamyondan tomruk düşen bir kişi hayatını kaybetti. Tomrukların düşüş anını güvenlik kameraları kaydetti.

İHA | 04.11.2019 - 00:24..
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Ordu'da Akif Güney (46) şoförlüğünü yaptığı kamyonun üzerindeki tomrukların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Kamyondaki tomruklar üzerine devrildi VİDEO

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Arif Güney ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Günay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kamyon şoförünün üstüne tomruklar düştü

Kamyon şoförünün üstüne tomruklar düştü

Kamyon şoförünün üstüne tomruklar düştü

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Kamyon şoförünün üstüne tomruklar düştü

Kamyon şoförünün üstüne tomruklar düştü

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