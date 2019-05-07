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Ankara'da kamyon sürücüsüyle motosikletlinin kavgası

Kamyonet sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne seyir halindeyken sopayla vurmaya çalıştı.

DHA | 07.05.2019 - 17:00..
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Ankara Yenimahalle Gazi Mahallesi Konya Yolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan kamyonet sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

SOPAYLA VURMAYA ÇALIŞTI

İki sürücü, birbirlerine tepki gösterdi. Bu sırada kamyonet sürücüsü, seyir halinde olmasına rağmen yanında bulunan sopayı pencereden çıkarıp, sol şeritte giden motosiklet sürücüsüne vurmaya çalıştı. Trafikte yaşanan olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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