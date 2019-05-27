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Kamyonet sürücüsünün bacağı koptu, hayatını kaybetti

Avcılar'da, makas atarak ilerlediği ileri sürülen bir otomobilin sıkıştırdığı Kuzgun Dizisi seti için çalışan kamyonet, üst geçidin direğine çarptı. Kazada bacağı kopan kamyonet sürücüsü öldü.

DHA | 27.05.2019 - 09:29..
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İstanbul Avcılar'dan Bakırköy istikametine makas atarak ilerleyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, önündeki Cengiz Demirağ'ın kullandığı kamyoneti sıkıştırdı.

ARAÇLARINI OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTILAR

Sürücünün otomobile çarpmamak için manevra yapmasıyla, kamyonet kontrolden çıkarak üst geçidin beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı dağılırken, sürücüsü Cengiz Demirağ ağır yaralandı. Kazaya sebebiyet veren otomobilden inen 3 kişi, araçlarını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kamyonet sürücüsünün bacağı koptu, hayatını kaybetti

KAMYONETTE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza nedeniyle Avcılar'dan Bakırköy istikametine trafik durdu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmasıyla Cengiz Demirağ, sıkıştığı kamyonetten çıkarılarak ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazada bacağı kopan Demirağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsünün bacağı koptu, hayatını kaybetti

KUZGUN DİZİSİ'NDE GÖREVLİYDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında kazaya karışan kamyonet ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Ölen sürücünün kamyonetiyle, bir televizyon kanalında yayınlanan Kuzgun Dizisi'nin setine çalıştığı öğrenildi.

Kamyonet sürücüsünün bacağı koptu, hayatını kaybetti

GÖRGÜ TANIĞI: BACAĞI HASTANEYE AYRI GİTTİ

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle açılarak normale döndü. Polis ekipleri, kazaya neden oldukları iddia edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Kazayı gören bir vatandaş, "Birisi makas atarak ilerliyordu. Kamyonet sürücüsünün bacağı koptu. Bacağı ayrı gitti hastaneye." dedi.

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