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Kamyona ve bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti

Edirne'de meydana gelen feci kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

DHA | 03.02.2020 - 09:04..
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden, Edirne'nin Keşan ilçesi yönüne giden 25 yaşındaki İbrahim Tan yönetimindeki 22 LH 207 plakalı otomobil, yolun 11'inci kilometresinde önce aynı yönde seyreden O.K. idaresindeki 17 SG 744 plakalı kamyona, daha sonra ise kontrolden çıkarak duble yolu ayıran demir bariyere çarptı.

Kamyona ve bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti

FARK ETMEDİ

Otomobil hurda yığınına dönerken, kazayı fark etmeyerek yoluna devam eden sürücü O.K., diğer sürücülerin kendisini uyarması sonucu yaklaşık 200 metre sonra kamyonu durdurdu.

Kamyona ve bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKMADI

İhbar üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Tan, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İbrahim Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyona ve bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Tan'ın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kamyon sürücüsü O.K. ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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