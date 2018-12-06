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Kamyondan dökülen yağ kazaya yol açtı

İzmit'te, bir kamyondan yola akan atık yağ yoldaki diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

DHA | 06.12.2018 - 20:42..
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Olay, öğleden sonra, İzmit Sanayi Mahallesi 28 Mart Sokak üzerinde meydana geldi.

D-130 Karayolu ile İzmit Sanayi Sitesi'ni birbirine bağlayan sokak üzerindeki rampada, plakası belirlenemeyen bir kamyonun kasasından atık yağ döküldü.

DİĞER ARAÇLAR RAMPAYI ÇIKMAKTA ZORLANDI

Yağ dökülen kamyon bölgeden uzaklaşırken, arkasından gelen araçlar rampadan çıkmakta zorlandı. Birçok araç patinaj çekerken, bazı araçlar kırmızı ışıkta bekledikten sonra hareket edemedi, bazıları ise kalkış esnasında kayarak çarpıştı. Kazada yaralanan kimse olmazken, araçlar hasar gördü. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri geldi. Ekiplerin yola kum dökmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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