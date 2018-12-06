Kamyondan dökülen yağ kazaya yol açtı

Sahibinin 20 bin eurosunu yiyen keçi akşam yemeği oldu

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Uysal: Dünya halklarının türküsü İstanbul'da buluşsun

İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'ne katılan Başkan Uysal, "Her halkın bir türküsü var. Biz de dünya halklarının türküleri İstanbul’da buluşsun istiyoruz” dedi.