Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kamyondan fırlayan tekerlek onlarca metre yolda, araçların yanından geçerek ilerledi.

TEKERLEĞİ FARK EDEN ŞOFÖR, DİĞER ARAÇLARI UYARDI

Kamyondan düşen tekerleği fark eden dolmuş şoförü ise bir yandan cep telefonu ile o anları kaydederken, diğer yandan da korna ile yoldaki araç sürücülerini uyarmaya çalıştı.

Kavşakta bekleyen araçların yanından geçen tekerlek, yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durumu fark eden bir minibüs sürücüsü tarafından durduruldu.

Kamyondan fırlayan tekerlek, trafikte metrelerce ilerledi ViDEO