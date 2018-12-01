Kamyonet devrilince dorsedeki aküler parçalandı

Yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa dilekçelerini vermeleri için öngörülen süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin dorsesindeki aküler yola dağılarak kullanılamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan şoförün ise sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da trafik polisleri tarafından durdurulduktan sonra çığlık atan kadının, videosunu çeken ve paylaşanların bulunması için inceleme başlatıldı.

1 ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi Türkiye tarafından Pakistan’a ihracatı yapılacak 30 adet T129 ATAK helikopterinin, ABD’nin motorların teslimi konusunda sorun çıkarması yüzünden en az 6 ay sonraya atıldı.

2 Macron’dan Suudi Prense: Beni hiç dinlemiyorsun Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a, Cemal Kaşıkçı cinayetinin soruşturulmasında ısrarda bulunduğu, ancak Prens'in onun sözlerini dikkate almadığı iddia edildi.

3 Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

4 Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, G20 zirvesinin yapıldığı Arjantin'de kendisi için ayrılan otel yerine, başkenteki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin rezidansında kaldığı iddia edildi.

5 Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının özgürlüğü tescillendi İstanbul'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü bıçaklayarak yaralayan değnekçi, davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti. Mahkeme, karar yasaya uygun diyor.

6 İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama THY Avrupa Ligi 10. maçında Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli temsilcimize destek için salona gelen Türk taraftarlar köpekle arandı.