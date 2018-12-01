Kamyonet devrilince dorsedeki aküler parçalandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen kamyonetin şoförü yaralandı. Dorseden yola saçılan çok sayıda akü de kullanılamaz hale geldi. Kaza, İpekyolu'nun Durakbaşı Köyü kavşağında meydana geldi.
AKÜLER YOLA DAĞILDI
Nusaybin yönüne ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen akü yüklü kamyonet kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada kamyonetin dorsesindeki aküler yola saçılırken, şoför yaralandı.
ŞOFÖRÜN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralı şoför, sağlık görevlilerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada çevreye saçılan çok sayıda akü kırılıp parçalanarak, kullanılamaz hale geldi.