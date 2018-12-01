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Kamyonet devrilince dorsedeki aküler parçalandı

Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin dorsesindeki aküler yola dağılarak kullanılamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan şoförün ise sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

DHA | 01.12.2018 - 17:48..
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen kamyonetin şoförü yaralandı. Dorseden yola saçılan çok sayıda akü de kullanılamaz hale geldi. Kaza, İpekyolu'nun Durakbaşı Köyü kavşağında meydana geldi.

AKÜLER YOLA DAĞILDI

Nusaybin yönüne ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen akü yüklü kamyonet kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada kamyonetin dorsesindeki aküler yola saçılırken, şoför yaralandı.

Kamyonet devrilince dorsedeki aküler parçalandı

ŞOFÖRÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı şoför, sağlık görevlilerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada çevreye saçılan çok sayıda akü kırılıp parçalanarak, kullanılamaz hale geldi.

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