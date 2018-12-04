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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Milas-Yatağan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

İHA | 04.12.2018 - 16:47..
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Milas-Yatağan karayolu Kozağaç Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen trafik kazasında, sürücü M.Ü. idaresinde bulunan araç ile bir kamyonetin çarpışması sonucunda, karşı şeride geçen araç içerisinde bulunan vatandaşlar yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Araçta bulunan sürücü M.Ü. ve annesi C.Ü., kazada çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, önce Yatağan Devlet Hastanesi'ne ardından da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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