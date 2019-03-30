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Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı

Kaçak göçmen manzaralarından biri daha Van’ın Özalp ilçesinde görüldü. Polis ekipleri kamyonet kasasında 54 kaçak göçmen tespit etti.

İHA | 30.03.2019 - 09:48..
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Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Özalp-Van karayolu üzerinde devriye görevini ifa ederken seyir halinde bulunan kamyonetin durumundan şüphelenilmesi üzerine durdurularak arama yapıldı.

ONLARCA AFGAN GÖÇMEN BİR KASADA

Van'da, karayolunda yapılan aramada; kamyonetin kasasında yasadışı yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 54 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan A.Ç. isimli şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen A.Ç. isimli şüpheli tutuklanırken, kaçak göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı

Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı

Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı

Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı

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