Kamyonet kasasının açık kapağı yaralamıştı o anları anlattı

Dün Çorum'un Kale Mahallesi'nde, yol kenarında yürürken, karşıdan gelen kamyonun açılan kapağıyla ağır yaralanan, 77 yaşındaki Muhsin Bal'ın tedavisi kentteki bir özel hastanede devam ediyor.

Ağır yaralı olarak aldırıldığı hastanede, yoğun bakıma alınan yaşlı adam, yoğun bakımdan çıkarılıp servise alındı. Bal'ın, olay sonrası kafatasında çatlak oluştuğu ve bazı dişlerinin kırıldığı öğrenildi.

Kamyonet kasası kapağının çarpmasıyla yaralanan kişinin tedavisi sürüyor VİDEO

''SÜRÜCÜ GELDİ ÖZÜR DİLEDİ''

Sağlığına kavuşarak taburcu edileceği günü bekleyen Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşıdan evine dönerken talihsiz olayın meydana geldiğini söyledi. Bal o anları "Pazara gittim ve alışverişimi yaptıktan sonra evime gidiyordum. Karşımdan gelen aracın kapağı açıldı ve hızla kafama çarptı. Sonra gözümü hastanede açtım. Sürücünün olay yerinden kaçtığı söylendi ama sonra karakola giderek ifade vermiş. Sonra da beni ziyarete geldi. Beni görmediğini söyledi ve özür diledi. En çok üzüldüğüm dişlerimin kırılması oldu." ifadeleriyle anlattı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ SERBET BIRAKILDI

Polis tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü İsmail Ü, emniyetteki ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

BENZER BİR OLAY ÇANKIRIDA YAŞANDI

Benzer olay önceki gün Çankırı'da da meydana gelmiş, eşiyle yol kenarında yürüyen Ayşe Dümen (66), yoldan geçen kamyonun yana doğru açılan kasa kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.