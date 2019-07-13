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Kamyonet koyunlara çarptı, 25 hayvan telef oldu

Bir kamyonetin koyun sürüsüne çarptığı kazada, 25 hayvan telef oldu, 8 tane koyun yaralandı.

İHA | 13.07.2019 - 06:48..
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Mardin’in Midyat ilçesinde M.A. idaresindeki kamyonet, Şeyh Eles mevkisinde koyun sürüsünün içine girdi.

Kamyonet koyunlara çarptı, 25 hayvan telef oldu

25 HAYVAN ÖLDÜ

Hayvanlarını otlatmaktan getiren çobanın, Mardin-Midyat yolundan geçerken, gelen kamyonetin hayvanlarına çarpması sonucu 24 koyun ve 1 koç telef oldu.8 koyun ise yaralandı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yol temizliği yaptı.

Kamyonet koyunlara çarptı, 25 hayvan telef oldu

Yolda geçişler kontrollü olarak sağlandı. Yol temizlendikten sonra trafik normal seyrine döndü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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