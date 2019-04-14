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Kamyonet polis minibüsüne çarptı VİDEO

Maltepe'de cezaevine tutuklu götüren polis minibüsüne kamyonetin arkadan çarpması sonucu 1 polis yaralandı.

DHA | 14.04.2019 - 09:52..
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Kaza geçen perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul Maltepe'de meydana geldi. Maltepe Cezaevi'ne tutuklu götüren bir polis minibüsü yoldaki kasis nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen bir kamyonet duramayarak, polis minibüsüne çarptı.

DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüje çıktı. Kazaya neden olan kamyonette yol kenarındaki duvara çarparak, durabildi. Kazada minibüste bulunan bir polis memuru yaralandı. Kaza anı ise arkadan gelen bir araçtaki kameraya saniye saniye yansıdı.

Kamyonet polis minibüsüne çarptı VİDEO

Kamyonet polis minibüsüne çarptı VİDEO

Kamyonet polis minibüsüne çarptı VİDEO

Kamyonet polis minibüsüne çarptı VİDEO

Kamyonet polis minibüsüne çarptı VİDEO

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