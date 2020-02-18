Kamyonet yan yattı: 9 yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde, bir mobilya üretim fabrikasında dağıtım için kullanılan S.K. kontrolündeki 42 TR 906 kamyonet, manevra yapmak isterken hakimiyetini kaybederek yan yattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 YARALI

Araç içinde bulunan 10 kişiden 7'si yabancı uyruklu olmak üzere 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 2 kişinin, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kamyonet, yasa dışı yolcu taşımaktan polis ekiplerince trafikten men edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.