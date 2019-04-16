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Kamyonet, yol kenarında yürüyen yaşlı kadını ezdi

Bursa'da kamyonet sürücüsünün yol kenarında yürürken çarptığı Sebahat Şentürk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 16.04.2019 - 06:24..
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İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesinde meydana geldi. İnegöl merkezden İsaören Mahallesi istikametine giden Seyfettin Doğukan Günay (25) yönetimindeki 16 F 9302 plakalı kamyonet, evine gitmek üzere yol kenarında yüyüyen yaya Sebahat Şentürk'e(63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarına savrulan Şentürk ağır yaralandı.

Kamyonet, yol kenarında yürüyen yaşlı kadını ezdi

HASTANEDE KURTARILAMADI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Şentürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonet, yol kenarında yürüyen yaşlı kadını ezdi

Kamyonet, yol kenarında yürüyen yaşlı kadını ezdi

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