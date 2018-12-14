taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.37515
Euro
6.10445
Altın
1240.035
Borsa
91386.52
Gram Altın
213.9

Kamyonette 2 bin 540 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Aydın'da yapılan ihbar üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, akaryakıt kaçakçılarını gözaltına aldı.

İHA | 14.12.2018 - 08:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipler,i alınan ihbar üzerine Nazilli’den Aydın istikametine hareket halinde olan ve içerisinde kaçak akaryakıt olduğu öğrenilen bir kamyoneti durdurdu.

BİNLERCE LİTRELİK KAÇAK AKARYAKIT

Polis ekipleri tarafından, kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 2 adet bin litrelik dolu plastik tank, 3 adet 180 litrelik dolu varil, bir adet 180 kilogramlık boş varil, 10 metre sarı hortum ve bir adet pompa ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler E.B. ve O.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kamyonette 2 bin 540 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nesrin Cevadzade bu kez kıyafetiyle konuşuldu

Nesrin Cevadzade bu kez kıyafetiyle konuşuldu

66
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i aradı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i aradı

62
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

39
Naci Bostancı'dan CHP'li vekile: Becerin siz seçin

Naci Bostancı'dan CHP'li vekile: Becerin siz seçin

44
Sarı Yelekliler'den yeni eylem çağrısı

Sarı Yelekliler'den yeni eylem çağrısı

19
Thierry Henry, genç oyuncusunu azarladı

Thierry Henry, genç oyuncusunu azarladı

20
Aspiratör bacasında 2 gün mahsur kaldı

Aspiratör bacasında 2 gün mahsur kaldı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir