Sivas'ın İmranlı ilçesinde, ekmek kamyonetinin etrafında gezinen sokak köpeği, etrafta kimse olmadığını görünce kasaya çıkarak poşetin içerisinde bulunan ekmekleri yere düşürdü.

Düşen ekmekleri kenara taşıdıktan sonra yiyen köpeğin o görüntüleri ise izleyenleri gülümsetti.

''GELİYORUM KASAYI SAYIYORUM, İKİ EKMEK EKSİK''

Ekmek dağıtıcısı Hüsamettin Torun, araçtan günlük ekmeğin eksildiğini fark edince güvenlik kamerasına baktıkları ve şaşırdıklarını belirterek, "Geliyorum kasayı sayıyorum. İki tane ekmek eksik. Marketin kamerasından inceleyince köpeği gördük. Aracın içerisine girip ekmekleri alıp yiyor. Ben de artık ona her gün iki tane ekmek veriyorum." dedi.

Sivas'ta kamyonetten ekmek alan sevimli köpek ViDEO





