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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, otomobil ile kamyon çarpıştı. Her iki aracın şarampole yuvarlandığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

DHA | 23.04.2019 - 08:31..
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Aydın'dan İzmir yönüne giden Fatih Atıcı (30) yönetimindeki 35 KD 5015 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Adem İzmirli (55) yönetimindeki 07 ACJ 740 plakalı kamyona çarptı.

ŞARAMPOLE UÇTU

Her iki araç, demir bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyon şoförü İzmirli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Kendi imkanları ile otomobilden çıkan Atıcı ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İzmirli'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon ile otomobil de vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

PATATESLERİ İZMİR HALİ'NE GÖTÜRÜYORDU

Adem İzmirli'nin arkadaşı İsmail Uygun nakliyecilik yaptıklarını Datça'dan yükledikleri patatesi, İzmir Hali'ne götürmek için yola çıktıklarını söyledi.

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