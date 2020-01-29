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Kamyonlardan hırsızlık yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Samsun'da, kamyonlardan eşya çalarak hırsızlık yapan, biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 29.01.2020 - 16:43..
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, limandan kömür, buğday, tüp, gübre gibi ürün ve eşya yüklenen kamyonlardan farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

OPERASYONA 180 PERSONEL KATILDI

Cumhuriyet Mahallesi'nde, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin desteğiyle 180 personelin katılımıyla şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kamyonlardan hırsızlık yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı


3 ZANLIDAN 2'Sİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda, A.B. isimli kadın ile H.İ. ve C.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan  H.İ. ve C.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamyonlardan hırsızlık yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Kamyonlardan hırsızlık yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

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