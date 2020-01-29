Kamyonlardan hırsızlık yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, limandan kömür, buğday, tüp, gübre gibi ürün ve eşya yüklenen kamyonlardan farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
OPERASYONA 180 PERSONEL KATILDI
Cumhuriyet Mahallesi'nde, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin desteğiyle 180 personelin katılımıyla şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
3 ZANLIDAN 2'Sİ TUTUKLANDI
Düzenlenen operasyonda, A.B. isimli kadın ile H.İ. ve C.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. ve C.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.