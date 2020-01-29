Kamyonlardan hırsızlık yapan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Cedi Osman: Deprem sebebi ile çok üzgün ve kötü hissettim

1 S.Arabistan'dan Yüzyılın Anlaşması'na destek Trump ile Netanyahu'nun Yüzyılın Anlaşması planına ilk destek veren ülkelerin başında Suudi Arabistan geldi.

2 İngiltere'de Brexit'te sona gelindi İngiltere'de 4 yıllık bir sürecin ardından, AB'den ayrılmak için kabul edilen Brexit tasarısında son adımlar atılıyor.

3 Tunceli'de PKK operasyonu: 3 gözaltı Terör örgütü PKK'ya yardım sağlayan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

4 Galatasaray'da Onyekuru ve Andone takımla çalıştı Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Henry Onyekuru ve Florin Andone de antrenmanda yer aldı.

5 Süleymaniye, Küçükpazar ve Tahtakale üçgeni İstanbul'da bazı köşeler yıkık dökük yapılarına ve çaresizliklerle kuşatılmış olmalarına rağmen ayakta kalma savaşı verir. Bu semtleri tanıdıkça, yaşanmışlıklarının size güç kattığını görürsünüz.

6 Meclis'e KPSS puanıyla eleman alımı olacak Meclis idari teşkilatına aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı kadrolarında çalışmak üzere 197 personel alınacak.