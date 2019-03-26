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Kamyonun altında kalacaktı: İnanılmaz kurtuluş

Antalya’da motosikletiyle kamyonetin altına giren gencin, ölümden kıl payı kurtulduğu anlar insanın tüylerini ürpertiyor.

DHA | 26.03.2019 - 10:22..
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Kamyonetin, motosikletin üzerinden geçtiği anlar ve kazanın ardından şoka giren kamyonet sürücüsünün çaresizce sağa sola koşturması, güvenlik kameralarına yansıdı.

TEKER HAVAYA KALKMASA...

Kentin Manavgat ilçesi'nde meydana gelen korkunç olayda, 2041 Sokak’ta seyir halindeki Türkmenistan uyruklu Babamurad Sarybayev’in kullandığı plakasız motosiklet, 2044 Sokak’ta çevreyolu istikametine gitmekte olan Mehmet E.’nin kullandığı 07 ECU 57 plakalı kamyonete çarpmamak için fren yapınca motosiklet, sürüklenerek kamyonetin altına girdi. Kamyonet, motosikletin üzerinden geçerken motosiklet sürücüsü, tekerin havaya kalktığı anda ezilmekten kurtuldu. Sürüklenme sebebiyle yaralanan ve durumu iyi olan motosikletli, ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonun altında kalacaktı: İnanılmaz kurtuluş

DURMAK İSTEYİP, DURAMADIĞI O KORKU DOLU ANLAR

Kameraya yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsünün aşırı hızlı olduğu, duramayınca motoru yatırarak durdurmayı denediği ve kamyonetin altına girdiği görülüyor.

Motosikletiyle kamyonetin altına giren genç

OLAYIN SICAĞIYLA KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ŞOKA GİRDİ

Kazanın ardından motosiklet sürücüsünü yerde hareketsiz halde gören kamyonet sürücüsü ise şahsın üzerinden geçtiğini düşününce, ne yapacağını şaşırdı. Eli başında sağa sola koşturup yardım isteyen kamyonet sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kamyonun altında kalacaktı: İnanılmaz kurtuluş

Kamyonun altında kalacaktı: İnanılmaz kurtuluş

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