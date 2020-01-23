Kamyonun altında kalan motosikletli sürücü öldü

İstanbul'da, motor ustası Hüseyin Karabalık, işten çıkarak eve gitmek için motosiklete bindi.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

E5 karayolu üzerinde Büyükçekmece mevkiine gelen Karabalık, önüne çıkan kamyonu görmeyip direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonun altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Karabalık olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonun altında kalan sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.