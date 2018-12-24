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Kamyonun arkasında ölüme meydan okudu

Trafikte seyreden odun yüklü kamyonun arkasında oldukça yakın bir şekilde kask olmadan motosiklet kullanan sürücü görenleri korkuttu.

İHA | 24.12.2018 - 00:02..
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde kaydedilen görüntülerde, plakası okunamayan bir motosikletlinin, odun yüklü kamyonun arkasından yakın bir şekilde gitmesi görenleri korkuttu.

Kamyonun arkasında ölüme meydan okudu

MANEVRALAR YAPTI

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yaklaşık 70 kilometre hıza kadar çıkan ve kafasında kask dahi olmadan seyir eden motosikletli, kamyonun arkasında kimi zaman manevralar da yaptı. Kamyondaki yüklü odunların düşme ihtimalini ve trafiğin aniden durması halinde olacakları hesaba katmadan yaklaşık 3 kilometre ilerleyen motosikletli, daha sonra sağ şeride geçerek hızla uzaklaştı.

Bir gün önce Fatsa ilçesinde tır ve motosiklet kazasında bir kişi ölmüştü
Öte yandan, Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün meydana gelen Gürcü plakalı Lurı Khozrevanıdze yönetimindeki OD-007-BH tırın, Zeki Özgen’in kullandığı 52 DM 409 plakalı motosikleti altına alarak sürüklemesi sonucu, motosiklette yolcu olarak bulunan Zekiye Özgen ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede de hayatını kaybetmişti.

Kamyonun arkasında ölüme meydan okudu VİDEO



Kamyonun arkasında ölüme meydan okudu

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