Kamyonunun altında kalan profesör hayatını kaybetti

İzmir'de meydana gelen olayda, şantiyeye geri manevra yapan hafriyat kamyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı’ya çarptı. Kamyonun altında kalan Büyükyazı, olay yerinde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLADI
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis, çevre güvenliği alarak bölgeye emniyet şeridi çekti. Sağlık ekipleri tarafından Büyükyazı’nın cansız bedeni, savcının inceleme yapması için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.