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Kamyonunun altında kalan profesör hayatını kaybetti

Metro kazısı yapılan şantiye girişinde, geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyaz, olay yerinde can verdi.

DHA | 30.12.2018 - 21:26..
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İzmir'de meydana gelen olayda, şantiyeye geri manevra yapan hafriyat kamyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı’ya çarptı. Kamyonun altında kalan Büyükyazı, olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis, çevre güvenliği alarak bölgeye emniyet şeridi çekti. Sağlık ekipleri tarafından Büyükyazı’nın cansız bedeni, savcının inceleme yapması için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförü Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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