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Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kan davalı iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti.

İHA | 30.03.2019 - 15:40..
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Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi üzerinde bir işletmede meydana gelen olayda, aynı aileden olan kan davalı iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi.

SİLAHLAR KONUŞTU: 5 YARALI VAR

Silahlı çatışmada Süleyman, Erdal, Ömer, Ramazan ve Hüseyin Çetinkaya isimli 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken kaçan şahıslar için operasyon düzenlendi. Olay yerinde bulunan otomobillere kurşunlar isabet etti.

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

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