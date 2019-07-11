Kan davasında oğlu ölen baba, can aldı

Balıkesir'de D.Ö. adlı şahsın oğlu H.Ö., yaklaşık 1 yıl önce Ç.Ö.'nün babası tarafından silahla öldürülmüş ve aile arasında kan davası başlamıştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Geçtiğimiz 15 Haziran Cumartesi günü D.Ö., Atatürk Parkı'nda karşılaştığı ve daha önce oğlunu öldüren kişinin oğlu olan Ç.Ö.'ye defalarca ateş ederek öldürdü.

(Ç.Ö.)

UŞAK'TA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan D.Ö., Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yaklaşık 1 ay sonra Uşak'ta yakalandı.

(D.Ö.)

Adliyeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.