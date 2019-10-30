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Kanada, YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi ülkeye davet etti

Kanada, Türkiye'ye karşı düzenlenen birçok kalleş saldırıda payı olan YPG'li teröriste "temiz savaşçı ödülü" vermek istiyor.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 12:05..
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Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması üzerine paniğe kapılan Kanada, Türkiye'ye silah satışını durdurma kararı almışıtı.

Kanada, YPG'li teröristleri sevindirecek bir karar daha aldı.

TERÖRİSTE ÖDÜL VERECEKLER

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani, Kanada Savunma Bakanlığı tarafından ülkeye davet edildi.

Kanada, YPG'li teröriste "temiz savaşçı" ödülünü vermek istiyor.

ÖCALAN'IN EVLATLIĞI

YPG'li Mazlum Kobani, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın üvey evladı olarak biliniyor.

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri arasında yer alan Kobani, Suriye'deki yapılanmanın başına geçirilmişti.

Öte yandan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye katılan bir Kanadalı terörist, Türk askeri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Kanada, YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi ülkeye davet etti

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