Kanada, YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi ülkeye davet etti

1 Adalet Bakanı Gül: Yargının ideolojisi adalettir Adalet Bakanı Gül yeni yargı paketi ile ilgili konuştu. Gül "Yargı herkesin yargısıdır. Yargının ideolojisi olmaz. Tek ideolojisi vardır o da adalettir." dedi.

2 İstanbul'da sigara kavgası: 5 yaralı Esenyurt ilçesinde bir internet kafede, 'sigara isteme' yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Kürşat T., gençlerin üzerine ateş açtı. Olayda 5 kişi yaralandı.

3 Fiat ile Peugot - Citroen birleşmek için görüşüyor Daha önce Renault ile birleşmek için görüşmeler yapan ancak anlaşma sağlayamayan Fiat, şimdi de Peugot, Citroen markalarını elinde bulunduran PSA ile görüşüyor.

4 Kayserispor 9 haftada 3. hocayı getirdi Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştı.

5 Almanya'da cenaze töreninde esrarlı kek dağıttılar Wiethagen kasabasında bir restoranda verilen cenaze yemeğinde davetlilere, tatlı olarak kek dağıtıldı. Ancak tatlının içinde esrar olduğu, sonradan tespit edildi.

6 Karabük Belediyesi'nde herkes işe zamanında geldi Karabük Belediye Başkanı'nın geç gelen personeli işe almamasından sonra bugün, herkes zamanında mesaiye başladı.