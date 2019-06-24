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Kanada'da bir kadın uçağın içinde unutuldu

Uçuştayken uyuyakalan bir yolcu; içeride unutulduğunu, saatler sonra karanlık ve dondurucu derecede soğuk uçakta uyandığını söyledi.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 12:30..
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Quebec'ten Toronto kentine uçan Tiffani Adams adlı kadın, uçuş sırasında uyuyakaldı. Adams, daha sonra park edilmiş, karanlık ve dondurucu derecede soğuk uçakta, emniyet kemeri bağlı halde uyandı.

TELEFONLA YARDIM İSTEDİ

Adams, daha sonra arkadaşı Deanna Dale'i arayıp nerede olduğunu söylediğini ve bir dakika bile konuşamadan telefonunun şarjının bittiğini anlattı. Uçak kapalı olduğu için de telefonunu şarj edemedi.

EL FENERİYLE DİKKAT ÇEKEREK KURTULDU

Dale de Toronto'daki Pearson Havaalanını aradı ve arkadaşının nerede olduğunu bildirdi. Adams, kokpitte bulmayı başardığı bir el feneriyle dikkat çekmeye çalıştı. Adams, bavul taşıyan araçlardan birinin sürücüsü tarafından fark edilip kurtuldu.

Kanada'da bir kadın uçağın içinde unutuldu

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