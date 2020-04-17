Kanada'nın Quebec kentindeki 40 nolu otoyola eğitim uçağı, arıza sebebiyle inişi yapmak zorunda kaldı.

Mekanik bir problem yaşadığı belirlenen Piper Cherokee tipi uçağın, Jean-Lesage Havalimanı yakınlarında bulunan 40 nolu otoyola iniş için Quebec İtfaiyesi'nden izin aldığı ifade edildi.

"İLK DEFA BİR UÇAĞIN YOLA İNDİĞİNİ GÖRDÜM"

Olayın görgü tanığı, ''Çok şaşırdım. Bir uçağın otoyola indiğini ilk defa görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kanada'da eğitim uçağı arıza nedeniyle otoyola iniş yaptı ViDEO

PİLOT ZARAR GÖRMEDİ

İtfaiye Sözcüsü Bill Noonan, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve pilotun zarar görmediğini ifade etti.