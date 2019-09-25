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Kanada’da iki ayı birbirine girdi

İki boz ayı yolun ortasında birbiriyle boğuşmaya başladı.

İHA | 25.09.2019 - 12:47..
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Kanada’da iki boz ayının yol ortasındaki kavgası Cari McGillivray tarafından kayda alındı.

ŞİDDETLİ KAVGAYA TUTUŞTULAR

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken iki ayının kavgası sosyal medyada viral oldu. Kavgayı neyin tetiklediği bilinmemekle birlikte şiddetli kavgayı kayda almayı başaran şahıs nadir görülebilecek bir olaya şahit oldu.

Kanada’da iki ayı birbirine girdi VİDEO

YOL KENARINA DÜŞTÜKLERİNDE SON BULDU

Yolun ortasında başlayan kavga, iki ayının birbirine saldırması ve boğuşmasının ardından ayıların yol kenarına düşmesiyle son buluyor.

Kanada’da iki ayı birbirine girdi

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