Kanada’da iki boz ayının yol ortasındaki kavgası Cari McGillivray tarafından kayda alındı.
ŞİDDETLİ KAVGAYA TUTUŞTULAR
Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken iki ayının kavgası sosyal medyada viral oldu. Kavgayı neyin tetiklediği bilinmemekle birlikte şiddetli kavgayı kayda almayı başaran şahıs nadir görülebilecek bir olaya şahit oldu.
Kanada’da iki ayı birbirine girdi VİDEO
YOL KENARINA DÜŞTÜKLERİNDE SON BULDU
Yolun ortasında başlayan kavga, iki ayının birbirine saldırması ve boğuşmasının ardından ayıların yol kenarına düşmesiyle son buluyor.