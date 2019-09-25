Kanada’da iki ayı birbirine girdi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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En büyük mikrobiyalitler Van Gölü'nde görüntülendi

Van'da bulunan dalış eğitmenleri ve dalgıçlar, Van Gölü'nde, biri 50 bin yaşında diğeri ise yaklaşık 70 bin yıllık olduğu tahmin edilen, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini tespit etti.