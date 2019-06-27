Kanada'da karavan feribota düştü

Kanada'nın Quebec kenti Tadusa Limanı'nda, feribotun kıyıdan ayrılmasından saniyeler sonra hızla yaklaşan bir karavan, kameralara yansıdı.
KARAVAN PARAMPARÇA OLDU
Girişleri engellemek için kaldırılan rampaya hızla giren araç, metrelerce havalandı. Feribotun arka kısmına düşen karavan, çarpışmanın etkisiyle paramparça oldu.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, içindeki bir yolcu da ağır yaralandı. Feribot yolcuları, olayı şans eseri yara almadan atlattı.
Kanadalı yetkililer, kazanın nedenini fren arızasına bağladı.