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Kanada'da karavan feribota düştü

Quebec kenti yakınlarında, limandan ayrılan bir feribotun üstüne karavan düştü.

İHA | 27.06.2019 - 12:47..
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Kanada'nın Quebec kenti Tadusa Limanı'nda, feribotun kıyıdan ayrılmasından saniyeler sonra hızla yaklaşan bir karavan, kameralara yansıdı.

KARAVAN PARAMPARÇA OLDU

Girişleri engellemek için kaldırılan rampaya hızla giren araç, metrelerce havalandı. Feribotun arka kısmına düşen karavan, çarpışmanın etkisiyle paramparça oldu.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, içindeki bir yolcu da ağır yaralandı. Feribot yolcuları, olayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kanadalı yetkililer, kazanın nedenini fren arızasına bağladı.

Karavan, feribota düştü

Kanada'da karavan feribota düştü

Kanada'da karavan feribota düştü

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