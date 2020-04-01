Kanada'da koronadan ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Koronavirüs salgının Kanada'da görülmesinin ardından can kayıpları yaşanmaya başladı.

Federal Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede koronavirüs vaka sayısı, son iki günde 5 bin 655'ten 8 bin 490'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 artışla 100'e çıktı.

"SOLUNUM CİHAZLARI YETERSİZ"

Başbakan Justin Trudeau da düzenlediği basın toplantısında, sağlık kuruluşlarında solunum cihazı ve koruyucu ekipmanların yetersiz olduğunu belirtti.

Trudeau, başta solunum cihazı ve N-95 tipi maske olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli malzeme ve ekipmanların ülke içinde üretilmesi için 2 milyar dolar ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

24 BİN ASKER SEFERBERLİĞE ÇAĞRILDI

Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan da koronavirüs salgınıyla mücadelede 24 bin askerin seferberlik görevine çağrıldığını duyurdu.

Sajjan bu sayının, Kanada'nın tüm askeri gücünün yaklaşık dörtte birine tekabül ettiğini vurguladı.