Kanada'da koronadan ölenlerin sayısı 307'ye yükseldi

Koronavirüs salgını Kanada'da yayılmaya devam ediyor.

Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelinde hafta sonu koronavirüs kaynaklı 99 ölüm vakası görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısı 208’den 307’ye çıktı.

2 BİN 942 KİŞİ İYİLEŞTİ

Ülkede koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısı da aynı zaman diliminde 12 bin 375’den 15 bin 512’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar 2 bin 942 kişi de yürütülen koronavirüs tedavisine olumlu cevap vererek iyileşti.

ESKİ MASKELER DEZENFEKTE EDİLECEK

Öte yandan ülke genelinde maske sıkıntısı yaşanırken, ABD Başkanı Trump’ın, ülke içinde üretilen medikal malzemelerin öncelikle iç ihtiyacın karşılanmasında kullanılacağını belirterek tıbbi maskelere koyduğu ihracat yasağına Kanada’yı da dahil etmesi, yetkilileri yeni arayışlara itti.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, ülke genelindeki sağlık kuruluşlarına yolladığı talimatta, kullanılmış N95 maskeleri atmamalarını belirtti.

Dr. Tam, kullanılmış maskeleri dezenfekte ederek yeniden kullanmayı planladıklarını söyledi.