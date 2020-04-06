taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7456
Euro
7.3051
Altın
1621.31
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.836
Bitcoin
47060.81

Kanada'da koronadan ölenlerin sayısı 307'ye yükseldi

Ülkede, koronavirüsün giderek yayılması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 307'ye çıktı.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Kanada'da koronadan ölenlerin sayısı 307'ye yükseldi

Koronavirüs salgını Kanada'da yayılmaya devam ediyor.

Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelinde hafta sonu koronavirüs kaynaklı 99 ölüm vakası görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısı 208’den 307’ye çıktı.

2 BİN 942 KİŞİ İYİLEŞTİ

Ülkede koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısı da aynı zaman diliminde 12 bin 375’den 15 bin 512’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar 2 bin 942 kişi de yürütülen koronavirüs tedavisine olumlu cevap vererek iyileşti.

Kanada'da koronadan ölenlerin sayısı 307'ye yükseldi

ESKİ MASKELER DEZENFEKTE EDİLECEK

Öte yandan ülke genelinde maske sıkıntısı yaşanırken, ABD Başkanı Trump’ın, ülke içinde üretilen medikal malzemelerin öncelikle iç ihtiyacın karşılanmasında kullanılacağını belirterek tıbbi maskelere koyduğu ihracat yasağına Kanada’yı da dahil etmesi, yetkilileri yeni arayışlara itti.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, ülke genelindeki sağlık kuruluşlarına yolladığı talimatta, kullanılmış N95 maskeleri atmamalarını belirtti.

Dr. Tam, kullanılmış maskeleri dezenfekte ederek yeniden kullanmayı planladıklarını söyledi.

Kanada'da koronadan ölenlerin sayısı 307'ye yükseldi

İlginizi Çekebilir
NY Times: ABD'de açıklanan korona ölümleri gerçek değil
Johns Hopkins Üniversitesi'nden Jennifer Nuzzo, "Hesaba katmadığımız ölümler olduğunu kesinlikle düşünüyoruz." dedi.
Gabon'da pangolin ve yarasa tüketimi yasaklandı
Afrika ülkesi Gabon'da, koronavirüs nedeniyle pangolin ve yarasanın tüketim ve satışlarına yasak getirildiği bildirildi.
New York'ta hayvanat bahçesindeki hayvanlar virüs kaptı
New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Nadia isimli kaplanda, koronavirüs tespit edildi.
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
124
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu
61
Ücretsiz maske başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılacak
Ücretsiz maske başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılacak
49
İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı
İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı
98
Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü
Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü
31
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
52
Oğluna doğum günü sürprizi isteyen anneyi kırmadılar
Oğluna doğum günü sürprizi isteyen anneyi kırmadılar
53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir