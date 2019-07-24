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Kanada'da Mısırlı bakandan muhaliflere ölüm tehdidi

Mısır Göçmenlik Bakanı Nabila Makram, rejim muhaliflerini doğrayarak öldürmekle tehdit etti.

AA | 24.07.2019 - 07:17..
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Kanada'da Mısırlı bakandan muhaliflere ölüm tehdidi

Kanada'da temaslarda bulunan Mısır Göçmenlik Bakanı Nabila Makram, Sisi rejimini eleştirenleri doğrayarak öldürmekle tehdit etti.

"MISIR'A KARŞI KONUŞAN HERKES DOĞRANACAK"

Makram "Bizim sadece bir ülkemiz var, o da Mısır. Mısır, bizi bir araya getiren ve yakınlaştıran şeydir. O, nereye gidersek gidelim kalplerimizde kalacak. Bununla ilgili olumsuz bir söze dayanamayız. Mısır'a karşı konuşan herkes doğranacak." ifadelerini kullandı.

Makram'ın elini boynuna götürerek kesme işareti yapması üzerine salondakilerden bazıları kısa süreli şaşkınlık yaşadı, bazı katılımcılar ise bakanı alkışladı.

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