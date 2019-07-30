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Kanada'da otoyol çöktü

Son iki aydır etkili olan şiddetli yağışlar, tehlike yaşatmaya devam ediyor.

İHA | 30.07.2019 - 16:47..
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Kanada’da, şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle otoyol çöktü.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ TEHLİKE YAŞATTI

Kanada’nın Yeni İskoçya eyaletindeki Antigonish bölgesinde, sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle yol çöktü.

Otomobiliyle seyir halinde olan iki kişi, yolun çöktüğünü görünce şoke oldu.

Kanada'da otoyol çöktü

Kanada'da otoyol çöktü İZLE

SU SEVİYELERİ YÜKSELDİ

Yolda mahsur kalan Kanadalılar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kanada’da son 2 aydır etkili olan şiddetli yağışlar, bazı büyük göllerde su seviyelerinin yükselmesine neden oldu.

Kanada'da otoyol çöktü

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