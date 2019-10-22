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Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Ülkede parlamentonun 338 üyesini belirlemek için düzenlenen seçimlerde Liberal Parti 156 milletvekili ile birinci çıksa da parlamentoda çoğunluk sağlayamadı.

AA | 22.10.2019 - 09:52..
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Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da yaklaşık 26 milyon seçmen sandık başına gitti.

TRUDEAU DA OYUNU KULLANDI

Halk, 43'üncü kez gerçekleştirilen federal seçimlerde parlamentonun 338 üyesini belirlemek üzere oy kullandı. Kanada Başbakanı ve Liberal Parti lideri Justin Trudeau da Montreal'de oyunu kullandı.

TEK BAŞINA ÇOĞUNLUK SAĞLAYAMADI

Kanada’da Başbakan Justin Trudeau’nun liderliğindeki Liberal Parti 156 milletvekili ile birinci çıktı fakat parlamentoda tek başına çoğunluk sağlayamadı.

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

15 MİLYON 750 BİN KİŞİ OY VERDİ

Kanada Seçim Ofisinden duyurulan "43. Federal Genel Seçimleri"nin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, ülke genelindeki 27 milyon 400 binin üzerindeki seçmenden 15 milyon 750 bine yakını oy kullandı.

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

MUHAFAZAKAR PARTİDEN 122 MİLLETVEKİLİ YER ALACAK

Buna göre 338 sandalyeli Federal Parlamentoda Liberal Parti 156, Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti 122, Yves-François Blanchet liderliğindeki Qyebec Bloğu (Bloc Québécois) 32, Jagmeet Singh liderliğindeki Yeni Demokrat Parti 24, Elizabeth May liderliğindeki Yeşil Parti 3 milletvekilliği kazandı.

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

İKİ PARTİ HÜKÜMET KURABİLİR

Parlamentoya 1 de bağımsız milletvekili girdi. Bu sonuçların ardından Liberal Parti ile Yeni Demokrat Partinin koalisyon hükümeti kuracağı ileri sürülüyor.

Liberal Parti lideri ve Başbakan Trudeau, seçim kampanyası sırasında Yeni Demokrat Parti ile koalisyonu reddetmezken, Yeni Demokrat Parti lideri Jagmeet Singh de koalisyona sıcak yaklaşan açıklamalarda bulunmuştu. Seçimlere katılım oranı yüzde 57 civarında oldu. Ülke tarihinde en yüksek katılım, yüzde 79,4 ile 1958 yılında yapılan seçimler olarak biliniyor. Kanada Seçim Ofisinin resmi sonuçları bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

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