Kanada’da silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Kanada'nın Mississauga kentinde, silahlı saldırı meydana geldi.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.30 sularında Darcel Caddesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği, 13 ve 17 yaşlarındaki 4 gencin ve 50’li yaşlardaki bir kadının da yaralandığı belirtildi.

20 EL SİLAH SESİ DUYULDU

Yerel kaynaklar, saldırı sırasında az 20 el silah sesi duyulduğunu ifade etti. Polis saldırganla ilgili bilgi vermezken, saldırı anında bazı araçların da hasar gördüğünü açıkladı.