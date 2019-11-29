Kanada'da uçak kazası: 7 ölü

Kanada'da küçük bir uçakta bulunan 7 kişi iniş sırasında talihsiz ve bir o kadar da kötü bir an yaşadı.

KAZADA 7 KİŞİ ÖLDÜ

Kanada'da küçük bir uçak inişe hazırlandığı sırada düştü. Uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yetkililer düşen uçağın, Kanada’nın Ontario eyaletinde yer alan Markham şehrinden Kingston Havalanı'na gittiğini ve inişe hazırlandığı sırada düştüğünü açıkladı. Kazanın meydana geldiği saatlerde ise havanın rüzgarlı olduğu aktarıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazada ölenlerin kimlikleri ile ilgili açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.