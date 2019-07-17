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Kanada’da yaşlı kadını raylara iten kişiye 5 yıl hapis

Kanada'daki tren istasyonunda bir kadın aniden başka bir yaşlı kadını tren raylarına itti.

DHA | 17.07.2019 - 13:28..
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Kanada’da Stephanie Lee Favel isimli bir kadın, 8 Kasım tarihinde bir tren istasyonunda yaya bölgesinde bekleyen yaşlı bir kadını raylara itti.

KADIN SUÇUNU KABUL ETTİ

Olay, Kanada’nın Alberta eyaletinde yer alan Calgary kentinde meydana geldi.

Mahkemede olay anına dair kullanılan görüntüler paylaşıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadın ve bir arkadaşının tren istasyonunda yürüdüğü görüldü.

Kanada’da yaşlı kadını raylara iten kişiye 5 yıl hapis İZLE

Tam bu sırada Favel yaşlı kadına yaklaşıp, kadını raylara itti. Yaklaşmakta olan trenin durduğu görülürken, istasyonda güvenlik görevlileri de hemen Favel’e müdahale etti.

Kanada’da yaşlı kadını raylara iten kişiye 5 yıl hapis

5 YIL HAPİS CEZASI

Suçunu kabul eden kadına 5 yıl hapis cezası verildi.

Raylara birinin itildiğini gören makinist ise hızlı gitmediği için zamanında durabildiğini açıkladı.

Kanada’da yaşlı kadını raylara iten kişiye 5 yıl hapis

Favel, olay kapsamında çıkarıldığı duruşmada yaşlı kadını raylara ittiğini kabul etti.

YAŞLI KADIN ARTIK YÜRÜYEMEYECEK

Olayda yaşlı kadının ağır yaralandığı ve artık yürüyemediği belirtildi.

Mahkemede olay anına dair kullanılan görüntü ise dün paylaşıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadın ve bir arkadaşının tren istasyonunda yürüdüğü görüldü.

Kanada’da yaşlı kadını raylara iten kişiye 5 yıl hapis

Tam bu sırada Favel yaşlı kadına yaklaşıp, kadını raylara itti. Yaklaşmakta olan trenin durduğu görülürken, istasyonda güvenlik görevlileri de hemen Favel’e müdahale etti.

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