Kanada’daki parklarda hayvan ölümleri artıyor

Kanada Parlamentosu ise ülke genelinde deniz memelilerinin esaretinin yasaklanması için hazırlık yapıyor.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Kanada’nın Ontario Eyaletinde Niagara Şelalelerini de kapsayan Marineland Tema Parkı’nda, ziyaretçilerin hayvan ölümlerine sebep olması tartışmalara neden oluyor. Geçtiğimiz ay hayvanlara müdahale eden ziyaretçilerin, 2 geyiğin ve bir deniz ayısının ölümüne sebep olduğu iddia ediliyor.

Parkta yaşanan izdiham nedeniyle hayvanların korktuğu ileri sürülürken, parktaki doğal dokunun zarar gördüğü gözlendi. Konu hakkında açıklama yapan Marineland Parkı yetkilileri, hayvan ölümlerinin engellenmesi için yenileme yapılan geyik parkının kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, ayrıca bu tür bir olayın ilk defa yaşandığı kaydedildi.

PANİĞE NEDEN OLABİLİR

Ancak eski bir hayvan terbiyecisi olan Phil Demers, parkın açıklamasına karşı çıkarak, parkın kapatıldıktan sonra tekrar açılmasının havanlar arasında paniğe neden olabileceğini ileri sürdü.

Yerel basın 2012 yılından beri parkta hayvanların ihmal edildiğini iddia ediyor, ancak park yönetimi tüm suçlamaları reddetti. Demers ise “Marineland, 2012’de konuştuğumuzdan halinden çok daha kötü bir durumda. Ne olursa olsun, hayvan yaşamı destek sistemlerinde iyileştirme için tam bir yatırım olmadı.” ifadelerini kullandı.

Kanada Parlamentosu'na sunulan yeni yasa teklifiyle birlikte ülke genelinde katil balinalar, yunuslar ve beyaz balinalar dahil olmak üzere deniz memelileri esaretinin yasaklanması bekleniyor.