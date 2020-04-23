Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Afrin’de çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan bir video yayınladı.

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Amerikalılar, virüse karşı önlemleri doğru buluyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 87'si yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yerinde olduğunu düşünüyor.