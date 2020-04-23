Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Kanada'nın Toronto kentinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Pasaport kontrolleri yapılan yolcuların bavulları, havalimanı ekiplerince dezenfekte edildi.
349 YOLCUYA 14 GÜNLÜK KARANTİNA
Havalimanındaki işlemlerinin ardından otobüslere bindirilen 349 yolcu, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacakları yurtlara yerleştirilmek üzere Kırklareli'ne hareket etti.
Yolcuların bulunduğu otobüslere polis ekipleri eşlik etti.