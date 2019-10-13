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Buldukları 310 milyon yıllık fosille ekibe girdiler

Kanada'da fosil araştırmalarına ilgi duyan 2 çocuk, New Brunswick eyaletindeki Grand Lake kıyılarında 310 milyon yıllık omurgasız sürüngen fosilleri buldu.

AA | 13.10.2019 - 09:55..
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Kanada resmi yayın organı CBC'nin haberine göre, 15 yaşlarındaki Rowan Norrad ve Luke Allen isimli arkadaşlar, 2 yıl önce Grand Lake kıyılarında 310 milyon yıllık fosilleşmiş ayak izleri buldu.

BİLİM FUARINDA ANLATTILAR

Bunun muhtemelen bir semender olduğunu ve omurgasız izlerinin kırkayak, akrep, kara salyangozu veya at nalı yengecinden geldiğini tahmin eden 2 arkadaş, daha sonra katıldıkları bir bilim fuarında Jeolog John Calder'a buldukları izlerden bahsetti. Jeolog Calder, Norrad ve Allen'ı, Halifax'taki St. Mary's Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve New Brunswick Müzesi Jeoloji Küratörü Matt Stimson'a yönlendirdi.

Buldukları 310 milyon yıllık fosille ekibe girdiler

"ÖNEMLİ BİR BOŞLUK DOLDU"

Stimson, CBC'ye yaptığı açıklamada, Rowan Norrad ve Luke Allen'la birlikte söz konusu fosil izlerine ilişkin hala çalışma yürüttüklerini ve 310 milyon yıllık izlerin, eyaletteki o döneme ait ilk tür olduklarını gösterdiğini söyledi. Eyalette çok sayıda bitki fosili izleri bulunduğunu ancak New Brunswick'in bir sulak alan olduğu dönemde hayvanların orada olduğunu gösterecek hiçbir fosilin olmadığını belirten Matt Stimson, "Bu keşif, New Brunswick tarihi için önemli bir boşluğu dolduruyor." dedi.

Buldukları 310 milyon yıllık fosille ekibe girdiler

EKİBE DAHİL EDİLDİLER

Çocukların, içerisinde havluya sarılmış fosillerin olduğu bir sepetle ofisine geldiğini anlatan Stimson, yaz boyunca kendisi ve asistanının çocuklarla birlikte fosilleri inceleyip, bilimsel kimliklerini çıkardıklarını kaydetti. Onların farklılıklara olan meraklarıyla bir bilim insanına dönüşmelerinin kendisini çok etkilediğine dikkati çeken Matt Stimson, "Onlar artık bu araştırmanın bir parçası. Ekibimle birlikte projenin bir parçası olarak birlikte siteyi araştırmaya ve belgelemeye devam ediyor." diye konuştu.

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