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Kanadalı şirket Trakya'da doğalgaz çıkartmaya çalışıyor

Türkiye'de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını sürdüren Kanadalı Valeura Energy, Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiği 286 milyar metreküplük doğalgazı çıkartmak için çalışacağını açıkladı.

AA | 10.05.2019 - 06:48..
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Türkiye bir yandan Akdeniz'de petrol ve doğalgaz araştırma çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da topraklarındaki enerji kaynaklarını araştırma faaliyetlerini devam ettiriyor.

Kanadalı Valeura Energy'nin Trakya'da yürüttüğü doğalgaz araştırma faaliyetlerinde bölgedeki yaklaşık 300 milyar metreküplük doğalgazın çıkartılması için çalışmalar yaptığı açıklandı.

Kanadalı şirket Trakya'da doğalgaz çıkartmaya çalışıyor

HEDEF 2019'UN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yılın iki ve üçüncü çeyreğinde bölgedeki gaz akışkanlığının test edileceği bildirildi.

Bölgede kesin akış karakteristikleri elde etmek ve gazın özelliklerini ölçmek için üretim testleri yapılacağı belirtilen açıklamada, "Sürekli gaz akışı bulunan bölgelerin belirlenmesi, buradaki varlığın ticari olduğunu kanıtlamak için kritik öneme sahip olacak. 2019'un ikinci ve üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiğimiz 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklanacağız." ifadesi kullanıldı.

Doğalgazın çıkma anı görüntülendi VİDEO

"TÜRKİYE'DEKİ DOĞAL GAZ DEĞERLİ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Valeura Energy Üst Yöneticisi Sean Guest, şunları kaydetti: "Bu yılın ilk çeyreğinde çok güçlü sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlar Türkiye'deki gazın değerli olduğunu gösteriyor. Buradaki gaz yapısını haritalama ve öngörme yeteneğimize olan güvenimiz büyük ölçüde arttı. Şimdi birçok farklı bölgede odağımızı tamamen detaylı bir üretim testi programına çevirdik."

6 YILLIK DOĞALGAZ KULLANIMINA BEDEL

Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi ortalama 50 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Bölgedeki rezerv, Türkiye'nin yaklaşık olarak 6 yıllık tüketimine karşılık geliyor.

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